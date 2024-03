Fußball Ein Spiel zum Haareraufen

Es war zum Haareraufen, was die Gastgeber den von Platzkassierer Jörg Schneller gezählten 111 Besuchern am Sonntagnachmittag am Bürgerwehr boten: In der ersten Hälfte fehlte es den am Mittwoch beim 3:1 in Kirchberg noch so überzeugenden Rot-Weißen aus Wittlich zunächst an Tempo und Ideen. Dabei wurde gerade das konsequente Spiel über die Außen vernachlässigt, um die in der Mitte massiv stehende Abwehr der Germania aus Metternich zu knacken. Höhepunkte waren vor dem Seitenwechsel rar gesät. Wenn, dann wurde es noch vor dem Kasten von Jonas Landen (er vertrat den erkrankten Philipp Berhard) gefährlich: So etwa in der fünften Minute, als Tim Niemczyk für den Tabellenvorletzten aus dem Koblenzer Stadtteil knapp verpasste und in Minute 22. Hier klärte Gjergj Prebreza im letzten Moment gegen Marvin Geissen. „In der ersten Halbzeit waren wir gar nicht auf dem Platz und haben ganz ganz schlecht gespielt“, musste August Schlotter nach seinem dritten Spiel als verantwortlicher Trainer des Rheinlandligaaufsteigers feststellen. Vor knapp 14 Tagen hatten der bisherige Coach Guido Habscheid mitsamt seiner drei Söhne Moritz, Nils und Tim aufgehört (TV berichtete).