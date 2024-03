Fußball Finale im Blick, Aufstieg im Hinterkopf

13 Siege, ein Unentschieden, noch keine einzige Niederlage: In dieser Saison lief es für die SG Mehlental/Bleialf in der Eifeler Kreisliga B 9 bislang wie am Schnürchen. Den Schulterklopfern, die ihm in der langen Winterpause bereits zum Aufstieg in die A-Klasse gratulierten, trat Pascal Krämer – an der Seite von Toni Maci gleichberechtigter (Spieler-) Trainer – aber entschieden entgegen: „Ich habe den Leuten immer gesagt: ‚Das sieht zwar super aus. Wenn wir aber nur ein Spiel verlieren, ist es auf einmal wieder ganz eng.’“ Genauso kam es gleich im ersten Match im neuen Jahr: Mit 1:3 verlor die Spielgemeinschaft aus der Schneifel das Nachholmatch just beim Tabellenletzten SG Körperich II, der in 13 Partien zuvor erst ganze vier Zähler gesammelt hatte. Die kurzfristigen Ausfälle der Leistungsträger Marcel Busch (verletzt) und Philip Schulte-Rentrop (erkrankt) sowie den berufsbedingten Ausfall von Jannik Backes (fehlt noch bis Mitte April) wollte Krämer nicht als Grund für die überraschende Pleite anführen: „Die Truppe, die wir auf dem Platz hatten, besaß genug Qualität, um zu gewinnen.“ Doch defensiv agierten die Gäste zu fahrig, lagen zur Pause mit 0:1 und knapp zehn Minuten vor Schluss gar mit 0:3 im Hintertreffen. Die im legitimen Rahmen mit Akteuren der ersten Mannschaft (A-Klasse) verstärkten Körpericher trafen in Person von Jonas Ewen, Jannick Spartz und Luxemburg-Rückkehrer Eldin Hodzic. Offensiv fehlte auf der anderen Seite die Präzision, so dass Alex Maci erst in der Nachspielzeit ein Treffer gelang. „Nach der langen Winterpause, in der wir gut gearbeitet haben, waren wir so heiß auf das Spiel – und dann kommt so was bei raus. Das ist ein Rückschlag für uns“, musste der bis zu seiner Rückkehr ins Mehlental bis Sommer 2022 vier Jahre für Bezirksligist SG Arzfeld aktive Krämer unumwunden zugeben. Nachdem Verfolger SG Bettingen seine Partie bei der SG Lünebach/Pronsfeld/Watzerath glatt mit 3:0 gewann, ist der Vorsprung des Tabellenführers auf einen Punkt zusammengeschmolzen. Der kommenden Aufgabe am Sonntag, 15 Uhr, auf dem Neuerburger Kunstrasenplatz bei der SG Karlshausen blickt der 28-jährige Krämer trotzig entgegen: „Wir werden uns sammeln und versuchen nun, eine neue Serie zu starten.“