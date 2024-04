Fußball Daniel Littau: Ein Flügelflitzer als potenzieller Lebensretter

Wann er sich in der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) registrieren ließ, weiß Daniel Littau schon gar nicht mehr ganz genau: „Das muss so etwa sechs Jahre her sein. Damals war jemand hier aus der Region davon betroffen, und dann habe ich mitgemacht, um diesem Menschen oder jemand anderem zu helfen, der an Blutkrebs erkrankt ist.“ Vor Kurzem wurde es dann ernst: Der 25-jährige Flügelflitzer von Fußball-Rheinlandligist Rot-Weiss Wittlich erhielt von der DKMS einen Anruf, wonach seine Gewebemerkmale mit denen eines Patienten übereinstimmen. Kurz vor Ostern erfolgte dann der Eingriff in einer Kölner Klinik – in Form einer sogenannten peripheren Stammzellenspende. Dabei wurde Littau Blut abgenommen. Zuvor bekam er ein Medikament verabreicht, das die Bildung von Stammzellen im Knochenmark so steigert, dass sie in die Blutbahn übertreten und sich dort anreichern.