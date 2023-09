Fußball Abbruch in Wittlich: Kammer fällt Urteil

Rot-Weiss Wittlich gibt nicht auf – und will weiter um eine Neuansetzung der vor knapp drei Wochen kurz vor Schluss wegen Flutlichtausfalls abgebrochenen Fußball-Rheinlandligapartie gegen die SG 99 Andernach kämpfen. Die Spruchkammer des Fußballverbandes Rheinland sprach in ihrer Verhandlung am Dienstagabend den seinerzeit mit 3:2 führenden Bäckerjungenstädtern die Punkte am grünen Tisch zu. Die Kammer unter dem Vorsitz von Willibald Hannappel – den etatmäßigen Vorsitzenden Markus Kohl hatten die Wittlicher aus Gründen der Befangenheit abgelehnt – sah das Verschulden für den Abbruch beim Verein beziehungsweise der Stadt Wittlich als Eigentümerin der Sportanlage am Bürgerwehr.