Fußball-Rheinlandliga Keine Bratwurst, keine Punkte

Etwas enttäuscht musste Frank Bertges, neben Hans-Peter Grundhöfer Sportlicher Leiter der FSG Ehrang/Pfalzel, in der Halbzeitpause feststellen, dass es offenbar keine Bratwurst mehr am Verkaufsstand von Rot-Weiss Wittlich gab. Mit leerem Magen ließ sich die zweite Hälfte auf dem Kunstrasenplatz am Bürgerwehr noch etwas schwerer ertragen: Während sich die ersatzgeschwächten Gäste zwar mühten, aber kein einziges Mal mehr so richtig Gefahr vorm Gehäuse der Säubrenner heraufbeschwören konnten, tat das zum Seitenwechsel mit 2:1 führende gegnerische Team auch nicht mehr als nötig. Wittlich war auf Ballbesitz und drei Tage vor dem Rheinlandpokal-Viertelfinale beim Ahrweiler BC (Mittwoch, 19.30 Uhr, Heimersheim) auf eine ökonomische Spielweise bedacht. So klar wie in der 58. Minute, als Yannik Thömmes in letzter Sekunde den Schuss von Daniel Littau blockte, wurde es lange Zeit nicht mehr. In der Nachspielzeit durfte die Mannschaft von Trainer Guido Habscheid dann über das erlösende Tor zum 3:1 jubeln: Gjergj Prebreza passte klug von links in die Mitte, wo Niklas Lames goldrichtig stand und vollendete (90.+1).