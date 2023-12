Jugendfußball Neustart oder Anfang vom Ende?

Der Mann steckt voller Tatendrang. Schließlich ist es für Michael Felzen auch eine Rückkehr zu den Wurzeln. Der heute 36-Jährige ist in Wittlich geboren und wuchs im Stadtteil Lüxem auf. Hier war er einst selbst Spieler, und hier verdiente er sich seine ersten Sporen als Nachwuchstrainer – sieben Saisons lang begleitete er mit Andreas Scheibe den 1994er Jahrgang und führte die Talente der damaligen Jugendspielgemeinschaft (JSG) hinauf bis in die Rheinlandliga. Nachdem er in der vergangenen Runde die SG Altrich/Wengerohr-Bombogen in der A-Klasse Mosel trainiert hat, steigt Felzen nun als Sportlicher Leiter und zudem als Trainer der B-Junioren-Rheinlandligamannschaft des JFV Wittlicher Tal ein (TV berichtete bereits kurz). Damit folgt Felzen auf Andreas Junges. „Er hatte bereits kommuniziert, dass er im Sommer aussteigen will, sollte vorher ein Neuer kommen, auch schon früher“, berichtet der Lehrer für Gesellschaftslehre und Wirtschaft an der Integrierten Gesamtschule in Salmtal.