Rück- und Ausblick Rot-Weiss Wittlich fordert Oberligisten heraus

Von wegen stiller Feiertag: Auch an Allerheiligen sind die beiden Fußball-Rheinlandligisten Rot-Weiss Wittlich und FSV Salmrohr voll gefordert. Nur drei Tage nach dem Derby, das die Säubrenner gegen dezimierte Gäste klar mit 4:1 für sich entschieden, treten sie im Achtelfinale um den Rheinlandpokal an. Während die Wittlicher am Mittwoch, 14.30 Uhr, am heimischen Bürgerwehr den klassenhöheren Oberligisten Cosmos Koblenz empfangen, geht’s für den FSV in den Westerwald. Bereits ab 14 Uhr treten sie beim Ost-Bezirksligisten SG Müschenbach/Hachenburg an.