Fußball Abbruch in Wittlich: Rot-Weiss kämpft um Neuansetzung

Deshalb will der Verein eine mündliche Verhandlung vor der Spruchkammer des Fußballverbandes Rheinland (FVR). Diese wird nach Angaben ihres Vorsitzenden Markus Kohl voraussichtlich am Dienstag, 26. September, 18 Uhr, an der Sportschule Oberwerth in Koblenz stattfinden.