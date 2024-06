Fußball Wittlich siegt, aber Sirzenich jubelt – und Salmrohr steigt ab

An dem trotz des 6:1-Kantersieges über die SG Weinsheim eher verhaltenen Jubel in den eigenen Reihen merkte Wittlichs Abwehrspieler Florent Shala, dass es wohl doch nicht gereicht hatte zum Aufstieg in die Bezirksliga. Als Trainer Fatih Sözen seine Frage „Hat Göppingen gewonnen?“ bejahte, war die Sache auch für ihn klar. Die Säubrenner haben sich durch das Schützenfest über die zwar bemühten, hinten aber viel zu löchrigen Eifeler zwar an die Spitze einer der drei Dreiergruppen der A-Liga-Vizemeister im Fußballverband Rheinland katapultiert – da aber aufgrund der Ergebnisse in höheren Ebenen keine Plätze frei wurden, steigen nur zwei Teams in die Bezirksliga auf.