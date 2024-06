Fußball Wittlich siegt, Sirzenich jubelt, Salmrohr trauert

So ganz trauten einige Sirzenicher dem Braten nicht. Dafür wurde in den vergangenen Wochen einfach zu viel gerechnet und schien die Angelegenheit allzu komplex zu sein. Allmählich kam dann aber doch die Gewissheit: Obwohl sie am Dienstagabend gar nicht auf dem Platz gestanden hatten, haben die Fußballer aus dem Spielkreis Trier-Saarburg den Aufstieg in die Bezirksliga geschafft.