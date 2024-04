Rhythmische Sportgymnastik Turn-Talente kommen ins Eventum

Trier/Wittlich · Bälle, Keulen und Reifen werden am Wochenende in Wittlich kunstvoll in die Luft geworfen und Bänder geschwungen: Im Eventum findet eine von bundesweit nur drei Regionalmeisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik statt. Warum ein Trierer Verein dafür in die Säubrenner­stadt ausweicht und welches Quartett von der Mosel um die vorderen Plätze kämpft.

10.04.2024 , 17:33 Uhr

Will sich mit den Besten aus dem Südwesten messen: Talent Franziska Wildner vom Verein Rhythmische Sportgymnastik Trier. Foto: Rhythmische Sportgymnastik