Fußball Wirbel um zwei Spieler von Rot-Weiss Wittlich

Der Saisonstart lief glatt: Mit 4:1 setzte sich Rot-Weiss Wittlich am Sonntag gegen den TuS Immendorf durch und unterstrich damit seine hohen Ambitionen. Im zweiten Jahr nach dem Sprung in die Rheinlandliga ist der Erfolgshunger in der Säubrennerstadt noch lange nicht gestillt. Als offizielles Saisonziel gibt man den Aufstieg aus. Ein Duo, das in den vergangenen Jahren Anteil am Aufschwung hatte, zählt nun nicht mehr zum Kader. Mitte der vergangenen Woche verabschiedeten sich Angreifer Albutrin Aliu (30) und Verteidiger Gjergj Prebreza (27). War den beiden Akteuren im noch einmal verstärkten Kader der Konkurrenzkampf zu groß? Gibt es womöglich finanzielle Unregelmäßigkeiten? Antworten auf diese Fragen geben die Spieler nicht wirklich. „Es gab jedenfalls keinen Streit. Ich habe weiterhin ein gutes Verhältnis zu den Verantwortlichen“, hält sich Prebreza sehr bedeckt. Aliu spricht zumindest von „unterschiedlichen sportlichen Auffassungen“, will aber auch nicht ins Detail gehen. Beide können nun noch bis Ende des Monats wechseln, sofern sie bei ihrem neuen Club einen Amateurvertrag unterschreiben. Erste Vereine sollen bei ihnen schon angeklopft haben.