Interview Leon Hoffmann Nimstaler eifert seinem Schalker Idol nach

Die SG Nimstal Alsdorf-Niederweis/Wolsfeld/Messerich steht aktuell auf dem ersten Platz in der Kreisliga B II und ist auf dem besten Wege, in die A-Klasse aufzusteigen. Einer der Leistungsträger im Team von Trainer Jörg Liewer ist Stürmer Leon Hoffmann. Der Wolsfelder hat bislang fast ausschließlich bei der heimischen SG gespielt, einmal abgesehen von einem Zwischenstopp bei der JSG Stahl. Der 22-Jährige hat in seinen bisherigen 16 Einsätzen schon 15 Treffer erzielt und zählt damit zu den Toptorschützen der B-Liga. Der Angreifer verrät im TV-Interview, wie’s in der Mannschaft läuft, welchen Anteil der Trainer am so guten Abschneiden hat und welche Chancen er sich im Titelrennen ausrechnet.