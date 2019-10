Vereine : Zeit, dass sich was dreht

Trier-Ehrang Zu wenige Helfer, die sich im Hintergrund engagieren, und zu viele Aufgaben, mit denen das Häuflein der Aufrechten klarkommen muss: So gestaltet sich in vielen (Sport-)Vereinen das Szenario. Beim SV Ehrang wollen sie dem entgegentreten. Deshalb haben die Mitglieder bei der Jahreshauptversammlung eine neue Struktur auf den Weg gebracht.

Auch bei einer Jahreshauptversammlung, deren Besuch viele eher als lästige Pflichtaufgabe empfinden, kann man neue Wege gehen. So gab es in Ehrang bei der Totenehrung eine Bild-/Tonpräsentation mit den Konterfeis der zuletzt verstorbenen Vereinsangehörigen. „So emotional war dieser Tagesordnungspunkt noch nie bei uns. Beim einen oder anderen kullerten sogar die Tränen“, berichtet Reichert.

Mit gleich vier Seniorenteams hat die FSG Ehrang/Pfalzel ein Alleinstellungsmerkmal im gesamten Fußballkreis Trier-Saarburg und weit über dessen Grenzen hinaus. Hinzu kommen zwei Frauenteams, wobei die erste Garnitur in der Rheinlandliga spielt. Der Trend im Nachwuchsbereich ist rückläufig – und das „ist nicht nur auf den demografischen Wandel zurückzuführen“, stellt Reichert klar. Ziel müsse es sein, in der kommenden Saison wieder eine A-Jugend auf die Beine stellen zu können. Schulkooperationen sind geplant; gerade, um den Mädchenfußball im Verein wieder anzukurbeln. Neue Reize sollen auf der Sportanlage auf der Heide gesetzt werden. Aktuell entsteht auf einem früheren Tennisplatz ein Kunstrasen-Kleinspielfeld. Die Engpässe bei der Platzbelegung sollen durch das 20 mal 40 Meter große Areal entschärft werden. Die Kosten trägt der SV Ehrang in Eigenregie, ist aber in ein Spendenprojekt der Volksbank Trier („Viele schaffen mehr“) integriert: Jeder Spende ab mindestens fünf Euro, die online bis 7. November eingeht, wird mit zehn Euro bezuschusst.