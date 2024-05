Bezirksliga Zeltingen und Lüxem mit Siegen im Abstiegskampf

TuS Schweich – SG Wallenborn 7:0 (3:0)

Mit dem 14. Sieg in Folge unterstrich die Mosella ihre Ausnahmestellung in der Liga. Sie besaß auch nach zahlreichen Wechseln, die Trainer Thomas Schleimer vorgenommen hatte, Ideen und Spielfluss und war in der Lage, mehrfach in kurzen Abständen zuzuschlagen. So sorgte ein Doppelpack von Valentin Frick (24.) und Eliah Dick (28.) binnen vier Minuten früh für klare Verhältnisse. Dick erhöhte noch vor der Pause auf 3:0 (40.). Wallenborns Benedikt Häb brachte in der 45. Minute einen an ihm selbst verschuldeten Foulelfmeter nicht im Tor von Christoph Keller unter. Der Schweicher Keeper ahnte die Ecke und entschärfte den halbhoch getretenen Ball.