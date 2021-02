Fußball : Mit 20 Jahren ist er schon ein Macher

Ant reibe r auf dem Platz (im oberen Bild rechts) und hinter den Kulissen: Max Steffen spielt nicht nur, sondern trägt in jungen J ahren auch in der Vereinsarbeit schon viel Verantwor tung. Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz

Zemmer/München Studienbedingte Vereinswechsel sind auch bei Fußballern keine Seltenheit. Max Steffen bringt sich seit seinem Umzug nach München aber noch dazu im Ehrenamt ein – und das gleich bei einem der größten deutschen Frauenfußballvereine. Was der junge Mann aus der Fidei in Bayern vorhat und wie ihm sein Engagement beim FFC Wacker auch beruflich helfen kann.

Schon in jungen Jahren trägt Max Steffen aus Zemmer (Kreis Trier-Saarburg) jede Menge Verantwortung – und das fernab der Heimat: Seit einigen Wochen ist der 20-Jährige beim Frauenfußballclub (FFC) Wacker München als Sportlicher Leiter für den kompletten Jugendbereich verantwortlich. Aktuell zählt der Verein rund 220 Spielerinnen in drei Frauen- und neun Mädchenteams und ist damit einer der größten Frauenfußballvereine in ganz Deutschland. Beim Club aus dem Stadtteil Sendling will Steffen auch praktische Erfahrungen für seinen Beruf sammeln. Seit Herbst studiert er Fußball- und Sportbusiness am Campus M-University und will nach sechs Semestern das Rüstzeug beisammen haben, um im Management eines Profivereins arbeiten zu können.