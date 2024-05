Fußball Urbilds Plan fürs Spitzenspiel

Michael Urbild soll die bereits seit Jahren ambitionierte Sportgemeinschaft Fidei endlich zum Aufstieg in die A-Liga führen. Drei Spieltage vor Schluss muss man bei den Vereinigten aus Schleidweiler, Zemmer und Rodt aber feststellen, dass es wohl erneut nicht reicht, zumindest nicht auf direktem Wege als Meister. Sieben Punkte Rückstand auf die SG Dist/Röhl/Gilzem-Idesheim sind eine schwere Hypothek. Im Spitzenspiel am Sonntag, 15 Uhr, in Sülm, geht es darum, sich zu zeigen, eine starke Leistung abzuliefern und mit einem Sieg das Punktekonto (derzeit 54) weiter aufzufüllen.