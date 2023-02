Frauenfußball : Wie es zum Rückzug der SG Fidei aus der Rheinlandliga kam

Zemmer-Schleidweiler Knapp vier Jahre nach dem Aufstieg in die Regionalliga schließt die Sportgemeinschaft nun vorerst das Kapitel Frauenfußball – mit einer Ausnahme.

Die Fußballerinnen der SG Fidei werden im weiteren Saisonverlauf nicht mehr in der Rheinlandliga an den Start gehen. Wegen akuten Spielerinnenmangels musste der Verein das Team aus der vierthöchsten deutschen Spielklasse zurückziehen. Bereits in der Hinrunde hatte die Mannschaft von Trainer Andreas Conrad stets mit stark dezimiertem Kader antreten oder die Spiele zum Teil verlegen müssen – ein Zustand, welcher dem Verein und vor allem den Spielerinnen nicht gerecht wurde.

In der Winterpause haben sich Mannschaft und Verein darauf zusammengesetzt und die Entscheidung gemeinsam getroffen. „Es war ein eher schleichender Prozess“, berichtet Rainer Steffen, jahrelanger Förderer des Frauenfußballs und Leiter Marketing/Sponsoring bei der Sportgemeinschaft: „Nach dem großen Erfolg mit dem Aufstieg in die Regionalliga Südwest im Jahr 2019 hat sich schnell abgezeichnet, dass schon die zweite Mannschaft aufgrund von Personalmangel nicht mehr zu halten war.“

Aus diesem Grund musste man auch die Regionalliga-Mannschaft wieder aus der dritthöchsten Spielklasse zurückziehen, da in dieser Liga eine zweite Mannschaft für das Spielrecht benötigt wird. Eine Juniorinnen-Mannschaft gibt es bei der SG ohnehin schon lange nicht mehr. „Immer mehr Spielerinnen haben aus privaten Gründen aufgehört. Dann ist auch die Trainingsbeteiligung zurückgegangen, so dass es dann auch bei den Pflichtspielen zu entsprechenden Leistungen kam und es kaum möglich war, sonntags überhaupt eine Mannschaft zu stellen“, so Steffen weiter. Bis zur Winterpause kam die Fidei nur auf neun Punkte aus zehn Spielen und belegte damit den drittletzten Platz in der Rheinlandliga.