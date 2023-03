Fußball : Bitburg siegt und rückt Zerf auf die Pelle

Die ,Roten‘ ringen Zerf nieder: Der FC Bitburg landet mit dem 4:2 im Hochwald einen Coup. Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz

Zerf In den Startlöchern hängen geblieben ist der FC Hochwald Zerf: Nach dem1:1 in Neitersen folgte im zweiten Spiel nach der Winterpause ein 2:4 gegen den FC Bitburg. Die Gäste verteidigten nach turbulentem Auftakt stark – und haben sich selbst im Aufstiegsrennen der Fußball-Rheinlandliga in Position gebracht.