Fußball Diskussionen um neuen Fußballverein im Hochwald

Spielgemeinschaften ist der Aufstieg in die Fußball-Oberliga verwehrt, und auch eine Teilnahme am DFB-Pokal ist Kooperationen aus mehreren Vereinen nicht erlaubt. Um für den Fall der Fälle gerüstet zu sein und nicht von den Verbänden ausgebremst zu werden, gingen sie bei der seit einigen Jahren weit vorne in der Fußball-Rheinlandliga mitmischenden Spielgemeinschaft Hochwald Zerf bereits vor dieser Saison einen neuen Weg: Die drei Seniorenmannschaften treten seit Sommer unter dem Namen des FC Hochwald-Zerf an. Formal wechselten die Spieler von den SG-Partnern aus Greimerath, Hentern und Lampaden nach Zerf.