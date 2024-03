Fußball-Schiedsrichterin Eine Hochwälderin im Rampenlicht des Frauenfußballs

Zerf · Naemi Breuer pfeift Bundesliga-Topspiel – Was sie zur jüngsten Kritik an Schiedsrichterinnen sagt und was sie kürzlich bei einem C-Jugendspiel in Trier gemacht hat.

06.03.2024 , 15:03 Uhr

Schiedsrichterin Naemi Breier blickt mittlerweile auf 16 Bundesligaspiele zurück. Ihre Erfahrung gibt sie jungen Unparteiischen als Patin weiter (oben rechts). Die körperliche Belastung ist oft hoch. Froh ist die 30-Jährige über die Hilfe des Trierer Physiotherapeuten Jinan Al-Shok (unten rechts). Foto: -