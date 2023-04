Fußball Zerf schießt sich warm fürs Gipfeltreffen

Die Hausherren fanden gut in die Partie und erspielten sich schnell erste Gelegenheiten. Nils Hemmes prüfte in der zehnten Minute Mendigs Torwart Robin Rohr, doch dieser parierte stark. Marc-Andre Jücker setzte einen Nachschuss an die Latte (10.). Mendig/Bell konnte dem Druck nicht länger standhalten und geriet in Rückstand: Tim Thielen bediente den hochgestiegenen Jücker, der per Kopf zur Führung vollstreckte (10.). Die Hochwälder hatten das Spiel am Freitagabend im Griff und erhöhten in der 39. Minute nach einem Konter auf 2:0. Robin Mertinitz hatte dabei Jücker bedient, der einen Gegenspieler stehen ließ, Hemmes bediente – und der Torjäger vom Dienst traf zum 18. Mal in dieser Saison.