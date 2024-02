Hallenfußball Hallenfußball: Plan für Turnierserie wird konkreter

Seine Erkenntnisse will der erfahrene Fußballfunktionär aus dem Hochwald nun verbandsintern in der FVR-Kommission Seniorenfußball vorstellen. Dieser gehört er als Mitglied an. Generell weiß Rommelfanger, dass „bei uns noch viele Fragen zu klären wären, bevor wir im kommenden Winter eine solche Serie starten könnten“. Man werde nun „das Ganze analysieren und möglichst bis April dem Präsidium ein Konzept vorlegen“, skizziert Marco Schütz den weiteren Weg. Dem für den Seniorenfußball zuständigen Vizepräsidenten des FVR schwebt zumindest zunächst eine gegenüber dem Saarland kompaktere Version vor – auf den Januar begrenzt, mit eventuell einem Qualifikationsturnier in den Bereichen West, Mitte und Ost und einem Finalturnier (möglicherweise abends) an einem noch festzulegenden Ort. „Zu klären wäre auch noch, inwieweit wir bestehende Turniere in diese Serie integrieren könnten“, so Schütz. Im Westen des FVR-Gebiets ziehen vor allem das Lebenshilfe-Turnier in Konz und der Dachdecker-Lauer-Cup in Osburg zahlreiche Mannschaften an und sorgen regelmäßig für volle Tribünen.