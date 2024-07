Fußball Waldläufe sind bei Mohsmann tabu

Info

Sonntag, 7. Juli, 14 Uhr, in Kanzem gegen die SG Perl/Besch (Saar-Verbandsliga Südwest); Mittwoch, 10. Juli, 19.30 Uhr, in Lampaden gegen den FC Sporting Mertzig (1. Divison in Luxemburg); Samstag, 13. Juli, 16 Uhr, in Hentern gegen die SG Mettlach/Merzig (Saarlandliga); Dienstag, 16. Juli, 19.30 Uhr, in Hentern gegen Eintracht Trier II (Bezirksliga West) Samstag, 20. Juli, 17 Uhr, in Rastpfuhl beim FC Rastpfuhl (Saarlandliga); Dienstag, 23. Juli, 19.30 Uhr, in Lampaden gegen Union Mertert/Wasserbillig (4. Liga Luxemburg); Samstag, 27. Juli, 15 Uhr in Lebach gegen die TSG Pfeddersheim (Verbandsliga Südwest).