Fußball Abstiegssorgen im Hochwald, neue Fußball-Ehe in der Eifel

Für Coach Mohsmann war es nach der Pleite an der Ahr jedenfalls nur noch zum Kopfschütteln: „Wir führen 1:0 und müssen selbst eigentlich höher vorne liegen. Zehn schwache Minuten mit krassen individuellen Fehlern lassen uns dann aber mit 1:3 hinten liegen.“ Tim Thielens zweiter Treffer sorgte Mitte der zweiten Hälfte noch mal für Spannung, und auch nach der Roten Karte gegen Till Weber (grobes Foulspiel, 86.) blieben die Vereinigten aus Zerf, Greimerath, Hentern und Lampaden am Drücker. Zu etwas Zählbarem reichte es aber nicht mehr. „Das war ein krasser Fight von uns. Wenn du so verlierst, weißt du aber, warum Ahrweiler oben ist und wir unten stehen“, stellte Mohsmann fest. Der Gegner habe die Qualität gehabt, die Fehler seiner Mannschaft konsequent zu bestrafen. „Wie wir dann aber zurückkommen, spricht für den Charakter der Jungs“, war der SG-Coach bemüht, nach der Niederlage beim Tabellendritten das Positive zu sehen. Die halbe Liga sieht Mohsmann aktuell in den Abstiegskampf verwickelt. Für seine SG gelte es nun, wieder in einen Lauf zu kommen, an Sicherheit zu gewinnen und konstant zu punkten. Nach einer verkorksten Hinserie schien man in den letzten Spielen vor der Winterpause bereits auf einem guten Weg zu sein, als die Partien in Andernach (3:2) und gegen den TuS Kirchberg (5:0) gewonnen wurden.