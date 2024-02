Fußball Abstiegskampf: „Wir verfallen nicht in Panik“

Die Vorbereitung bei der Sportgemeinschaft (SG) Hochwald läuft auf Hochtouren. Trotz der phasenweise schwierigen Platzverhältnisse und dadurch eingeschränkter Trainingsmöglichkeiten erzielten die Vereinigten aus Zerf, Greimerath, Hentern und Lampaden in den ersten Testspielen gute Ergebnisse. In der vierten Vorbereitungspartie setzte es dann jedoch eine 2:6-Niederlage bei Saarlandligist SG Mettlach/Merzig, ehe am Samstag ein 6:0 über Bezirksligist SG Ruwertal folgte. „Mettlach war vielleicht ein Dämpfer zur richtigen Zeit für uns. So haben wir gesehen, dass es noch an einigen Ecken und Enden fehlt“, mahnt Johannes Carl, Kapitän der SG.