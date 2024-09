Fußball Derbys sorgen für jede Menge Spannung und Brisanz

Inmitten der Englischen Woche kommt es in der Rheinlandliga zu einigen Derbys, die viel Spannung versprechen: Philipp Frank, Trainer der Fußballvereinigung Hunsrückhöhe Morbach, fiebert dem Duell beim TuS Kirchberg (Mittwoch, 19.30 Uhr) entgegen: „Es geht zwar auch nur um drei Punkte, allerdings ist das Derby für Fans und Verein von großer Bedeutung, und wir haben nach dem 4:1-Befreiungsschlag gegen den TuS Immendorf ein positives Gefühl.“ Kirchberg verlor zuletzt mit 2:4 gegen Aufsteiger VfB Linz und ist als Drittletzter nicht in bester Verfassung. Seit seiner Amtsübernahme habe er kein einziges Mal Kontakt zu seinem Vorgänger und aktuellen Kirchberger Pendant Thorsten Haubst gehabt, verrät Frank. Der zuletzt erkrankt fehlende Lucas Steinbach kehrt in den Morbacher Kader zurück, während Marcel Schultheis berufsbedingt in Norwegen ist.