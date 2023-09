Bezirksliga Zwei Spielabbrüche wegen schweren Verletzungen

Doch die Saartaler, bei der Giancarlo Pinna wieder von Beginn an mitwirkte, fanden eine Viertelstunde später die Antwort. Nico Ockfen beförderte die Kugel nach zwei Arzfelder Klärungsversuchen in der 21. Minute zum Ausgleich in die Maschen. Besaßen die Saartaler in der ersten Halbzeit und zu Beginn der zweiten Hälfte durch Lukas Kramp beste Chancen, in Führung zu gehen, so übertrafen sich die Isleker im zweiten Durchgang beim Auslassen von Großchancen. Dabei konnte sich Irschs Keeper Jonas Krista mehrfach auszeichnen, als er Schüsse und Kopfbälle von Jakob Lempges, Andreas Theis, Florian Arens oder Lukas Lichter entschärfte, die alleinstehend vor dem Keeper aufgetaucht waren. So attestierte Arzfelds Spielertrainer Andreas Theis seiner Mannschaft eine gute spielerische Leistung, „doch wir hätten das Spiel früher zu unseren Gunsten entscheiden müssen. Wir hatten einfach kein Abschlussglück oder aber scheiterten am starken Torwart von Irsch.“