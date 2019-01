Der ehemalige Bundesliga-Manager Reiner Calmund ist eine rheinische Frohnatur. Aber im Interview mit unserer Redaktion spricht er auch über Zoff im Fußball, Meisterschaftskampf und Gedanken an Rente. Von Gianni Costa

Reiner Calmund ist mal wieder dienstlich unterwegs. In ein paar Stunden wird er vor Mitarbeitern eines Elektronikkonzerns sprechen. Der Big-Boss, der XXL-Manager ist noch immer in seiner bekanntesten Rolle in der Republik unterwegs: „Calli“. Eine rheinische Frohnatur. Immer gut drauf, immer einen flotten Spruch auf den Lippen. Er hatte Jahrzehnte lang die Geschäfte des Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen geführt, schon lange ist er selbst eine Marke.

Herr Calmund, der Fußball kommt nicht zur Ruhe. Fan-Proteste, Ärger um den Videoschiedsrichter, 50+1, Knatsch zwischen Funktionären, welches Zeugnis stellen Sie der Branche aus?

Calmund Der ganze Zoff gefällt mir natürlich nicht. Und sicher ist es auch ein Problem, dass der Fußball so schrecklich überladen wird mit großen Erwartungen. Es wird alles immer professioneller, neben dem Fußball mischen immer mehr große Unternehmen, Investoren und natürlich die Medien mit, das ist einerseits ein Segen für die Klubs bezüglich der Konkurrenzfähigkeit in Europa, diese Situation bereitet den Klubverantwortlichen jedoch auch Sorgen. Sie müssen darauf achten, dass sie die Nähe zur ihren Fans und dem Publikum nicht verlieren.

Ist es noch Ihr Fußball?

Calmund Na klar! Ich liebe Fußball, dass Gefühl bekommst du auch in diesem Leben nicht mehr aus mir raus. Trotz aller auch berechtigten Kritik schreibt der Fußball eine Erfolgsgeschichte, rund 20 Millionen Fans sitzen zum Rückrundenstart an diesem Wochenende vor der Flimmerkiste. Wir haben aktuell weltweit die besten Stadien und mit rund 43.000 Besuchern pro Spiel auch den absoluten Weltrekord. Mit sieben Millionen Mitgliedern ist der DFB der größte Sportfachverband weltweit. Sportlich stehen fünf deutsche Mannschaften noch in einem internationalen Wettbewerb, wir können mit der Spannung in der Liga zufrieden sein. Trotzdem wird gemeckert. Ich persönlich bin dafür, dass wir uns wieder mehr auf die Sache konzentrieren: den Fußball.

Sie selbst tun das als Experte beim Pay-TV-Sender „Sky“. Wie bereiten Sie sich auf einen Bundesligaspieltag vor?

Calmund Sehen Sie, ich bin jetzt seit Jahrzehnten in diesem Geschäft und habe ein gewisses Netzwerk zur Verfügung. Ich labere also nicht einfach so rum, sondern informiere mich über Hintergründe, telefoniere mit den Entscheidern vor Ort, lese viel, gucke mir Statistiken an und kann mir dadurch schon ein recht gutes Bild machen.

Sie sind im vergangenen November 70 Jahre alt geworden. Denkt man da nicht zumindest leise über Ruhestand nach?

Calmund Ich will Ihnen jetzt mal was sagen: Es gibt doch dieses neumodische Gequatsche von der Work-Life-Balance. Da bin ich absolut im grünen Bereich. Ich bin rund 200 Tage im Jahr bei TV-Sendern, halte Vorträge in großen Unternehmen und unterstütze Benefiz-Projekte. Das bedeutet: 150 Tage im Jahr habe ich frei. Also: Alles super. Wie lange ich noch weitermache? Erstens, solange die Leute mich noch sehen wollen. Zweitens muss meine Familie mit Tempo und Programm einverstanden sein. Und drittens: solange die Gesundheit stimmt.

Sie haben durchaus ernstzunehmende Warnsignale vom Körper bekommen.

Calmund Ich hatte im Sommer 2016 eine Lungenembolie und einen Bandscheibenvorfall. Aber die Sache habe ich in Ruhe auskuriert. Die Ärzte haben grünes Licht gegeben und mir macht einfach Spaß, was ich mache.

Gibt es auch Momente, in den Sie komplett privat sind, oder sind die Grenzen bei Ihnen fließend?

Calmund Es gibt eigentlich keine Grenzen. Ich bin, wie ich bin. Die Leute sprechen mich auf vieles an. Ein Thema sind immer wieder die finanziellen Entwicklungen im Fußball. Den Transferwahnsinn kannst du dem Otto-Normalverbraucher schon lange nicht mehr vermitteln.

Wie versuchen Sie es?

Calmund Es geht um Angebot und Nachfrage. Es ist ein freier Wettbewerb, das versuche ich den Leuten klarzumachen.

Würde es nicht Sinn machen, sich über eine Gehaltsobergrenze Gedanken zu machen?

Calmund Absolut. Die Einführung eines Salary Cap, den es ja in vielen US-Sportarten gibt, würde ich sofort begrüßen. Bei uns ist das nicht darstellbar. Eine Deckelung der Gehälter steht im Widerspruch zum EU-Wettbewerbsrecht und würde drastische Sanktionen nach sich ziehen.

Im aktuellen System werden die Großen immer größer. Ist es nur ein Betriebsunfall, wenn die Bayern in diesem Jahr mal nicht Meister werden sollten?

Calmund Naja, die finanziellen Mittel von Borussia Dortmund sind ja jetzt auch nicht so schlecht. Der FC Bayern hat sich seinen Status über Jahrzehnte mit erstklassiger sportlicher und wirtschaftlicher Arbeit aufgebaut, die haben keine Bank überfallen. In diesem Jahr ist es dennoch wieder mal möglich, dass der BVB am Ende vorne steht. Aber es wird bis zum Schluss eine ganz enge Kiste bleiben.

Dahinter stehen Teams wie Borussia Mönchengladbach. Überrascht?

Calmund Überhaupt nicht. In schweren Zeiten plante Präsident Rolf Königs den Umzug aus dem altehrwürdigen Bökelberg in den neuen hochmodernen Borussia-Park mit einer imposanten Infrastruktur. Ich verneige mich tief und ziehe meinen dicken Bauch vor ihm und seinen Präsidiums-Mitgliedern Söllner, Bonhof und Meyer ein. Ganz wichtig waren und sind dabei natürlich auch Geschäftsführer Stephan Schippers und Manager Max Eberl.

Jetzt geht auch die sportliche Entwicklung aufwärts.

Calmund Die Borussen haben eben eine sehr gute Führungsmannschaft zusammen, in der jeder seine Aufgabe kennt. Und dann kannst du dich absolut auf das sportliche konzentrieren.

Sie waren Aufsichtsratsmitglied von Fortuna Düsseldorf. Waren Sie überrascht von der Vertragsposse um Friedhelm Funkel?

Calmund Lassen Sie es mich so sagen, auf diese Nummer hätten sicherlich alle Beteiligten gerne verzichtet. Dass es so weit gekommen ist, war eher ungewöhnlich.

Sie winden sich.

Calmund Ich habe Respekt vor allen handelnden Personen. Es sind Fehler gemacht worden. Robert Schäfer ist in meinen Augen einer der besten Manager der Liga, er ist als Mitglied der DFL-Führung unheimlich gut vernetzt, und er hat richtig Ahnung von Finanzen, Verwaltung, Organisation und Marketing. Aber Schäfer ist kein absoluter ­Fußballexperte, und ihm fehlt mitunter auch das nötige Fingerspitzengefühl. Umso wichtiger ist es, ein gutes sportliches Team hinten dran zu haben. Und das hat der Klub mit Erich Rutemöller, einem wichtigen Eckpfeiler als ehemaliger Chef-Ausbilder beim DFB, alleine wegen seiner Kontakte zu vielen Cheftrainern. Und natürlich auch Lutz Pfannenstiel, der als Sportvorstand Drähte überall in die Welt hat.

Wie sehr hat Fortuna die Nummer geschadet?

Calmund Wenn Fortuna den Klassenerhalt nicht schaffen sollte, wird das ein großes Thema sein. Aber jetzt müssen alle zeigen, dass sie den Ernst der Lage erkannt haben. Jetzt müssen alle an einem Strang ziehen und Friedhelm Funkel mit seinem Team bedingungslos unterstützen.

Es ist Handball-WM in Deutschland. Sind Sie schon in Stimmung?

Calmund Und wie! Ich liebe Handball. 1978 habe ich statt Karnevals-Sonntag den Sieg von Vlado Stenzel, Heiner Brand, Sepp Wunderlich, Joe Deckarm und Co. gegen die UdSSR gefeiert. Beim WM-Titel 2007 war ich in der Kölnarena und später im Kölner Rathaus mitten drin statt nur dabei.