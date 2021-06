Remis gegen Schweden : Reizfigur Morata - Spaniens „Torlosigkeit ist ein Alptraum“

Pariert: Schweden-Keeper Robin Olsen klärt gegen Spaniens Alvaro Morata. Foto: Julio Munoz/EPA Pool via AP/dpa

Sevilla Der Unmut der spanischen Fans zielt besonders auf Alvaro Morata. Trainer Luis Enrique will das aber erst gar nicht weiter hochkochen lassen. Er wünscht sich Unterstützung.

„Wir alle wünschen uns, dass die Fans ihn unterstützen“, betonte Enrique. Morata wurde am Montagabend aber zu so etwas wie dem Sinnbild eines Fußballspiels mit nahezu grotesken Pass- und Ballbesitzwerten, das mit einer Nullnummer gegen Schweden endete und Spanien im Duell der Enttäuschten am kommenden Samstag (21.00 Uhr/ARD und Magenta TV) mit Polen schon gehörig unter Druck setzt.