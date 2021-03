Ex-DFL-Geschäftsführer : Rettig für Stärkung der nationalen Fußball-Ligen

Berlin Der ehemalige DFL-Geschäftsführer Andreas Rettig hat sich für eine Stärkung der nationalen Fußball-Ligen ausgesprochen. „Wenn es keine funktionierenden nationalen Wettbewerbe mehr gibt, gibt es auch keine internationalen mehr.“

Auch müsste sich aus seiner Sicht der Fußball bei Themen wie die WM in Katar oder aufgeblähten Wettbewerben mehr positionieren. „Die Erklärung, die ich mir gebe, ist, dass der ein oder andere Funktionär mehr an seine eigene Karriere denkt, als an die Sache selbst. Oft ist es unbequem oder schadet der eigenen Karriere, wenn man Kritik äußert“, sagte Rettig. Deswegen werde sich „da wohl so schnell nichts ändern.