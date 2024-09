2. Fußball-Bundesliga Rückkehrer Kownacki führt Fortuna wieder an die Spitze

Dabei avancierte Kownacki, der von Werder Bremen wieder an den Rhein gewechselt ist, zum Matchwinner. Der Pole erzielte in der 13. Minute seinen ersten Treffer seit der Rückkehr und bereitete den zweiten von Jona Niemiec vor. Mit nunmehr 13 Punkten stehen die Düsseldorfer vor den punktgleichen Karlsruhern an der Spitze. „Wir haben das total cool verteidigt. Die Einstellung meiner Mannschaft ist 100 Prozent top“, befand Thioune.