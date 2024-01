2. Liga Rückschlag für Hertha - Rostock schlägt Elversberg

In einem munteren Spiel, in dem beide Teams große Chancen vergaben, traf erneut Kovacevic kurz darauf zur 2:0-Führung, als er nach einem misslungenen Abschluss von Bjarke Jacobsen aus fünf Metern den Fuß hinhielt. Nachdem Ivan Prtajin mit einem Schuss an die Latte die Vorentscheidung für den Aufsteiger (56.) verpasste, ließ Kenny die Hertha mit einem sehenswerten Distanzschuss ins linke Eck wieder herankommen. Doch Goppel vollendete nach einem schönen Konter mit einem Schuss aus elf Metern und entschied damit die Partie.