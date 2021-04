Super-League-Beben : Rummenigge vor Rückkehr ins UEFA-Exekutivkomitee

Montreux Karl-Heinz Rummenigge steht vor der Rückkehr ins Entscheidergremium der UEFA. Der Bayern -Boss soll Andrea Agnelli ersetzen, einen der Initiatoren der Super League. Für die Bayern-Fans kann das als Zeichen verstanden werden.

Der Vorstandschef des FC Bayern soll in seiner Funktion als Ehrenvorsitzender der Club-Vereinigung ECA den vakanten Platz des Italieners Andrea Agnelli einnehmen, wie die ECA mitteilte. Agnelli war als einer der Hauptverantwortlichen für die neue Super League in der Nacht zum Montag bei der UEFA zur Persona non grata geworden. Der UEFA-Kongress beschäftigt sich am Dienstag (ab 10.00 Uhr) mit der Besetzung der Exekutive.