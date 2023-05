Fan-Liebling ohne Allüren Ein Vorzeigeprofi tritt ab: Jonas Hector verabschiedet sich vom Profifußball

Eigentlich genügt es, sich das Youtube-Video des 1. FC Köln mit dem Titel „Jonas Hector verkündet seinen Abschied“ anzuschauen, um zu wissen, was für ein Typ am vergangenen Samstag die Bühne des Profifußballs verlassen hat. „Holt das Bier her, wir brauchen Bier“, brüllt der Saarländer Jonas Hector zu Beginn des Videos, das mehr als 700 Kommentare hat.