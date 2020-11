Großes Selbstbewusstsein : Sandro Wagner: „Werde als Trainer besser als als Spieler“

Berlin Sandro Wagner war schon als Profi meinungsstark und selbstbewusst - dass er es in Zukunft auch als Trainer schaffen wird, daran hat der 32-Jährige keinen Zweifel.

Der 32-Jährige absolviert derzeit beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) den Kurs zur Elite-Jugend-Lizenz, einem Einstiegsschein für ehemalige A-Nationalspieler. Bis zur Zulassung als Trainer auf Profi-Ebene muss der ehemalige Angreifer des FC Bayern München dann noch Lehrgänge zur A-Lizenz und zum Fußballlehrerschein zu absolvieren. Dass dies viel Zeit erfordert, stört ihn nicht. „Es bedarf einer langjährigen Ausbildung und viel Erfahrung, ehe ich ganz oben auftauchen kann - das nehme ich jedoch bewusst in Kauf“, sagte Wagner. Er sei 32 Jahre alt und habe keinen zeitlichen Druck. Im kommenden Sommer will er eine Jugendmannschaft übernehmen.

Wagner hatte nach seiner Zeit bei den Bayern zuletzt in China bei Tianjin Teda gespielt und beendete dort in diesem Jahr seine Spielerkarriere. Sein Wunsch, Trainer zu werden, sei über viele Jahre gewachsen, „auch durch viele Momente, in denen ich dachte: Das ist einfach falsch, was der Trainer da macht. Sogar auf Bundesliga- und Champions-League-Niveau.“