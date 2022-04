2. Liga : Schalke-Fans in Ekstase - Rückschläge für Werder und Pauli

Düsseldorf Der Aufstiegskampf zur Fußball-Bundesliga wird auf der Zielgeraden immer spektakulärer. Werder verspielt eine 2:0-Führung, Schalke gewinnt in der Nachspielzeit und St. Pauli lässt die Punkte liegen.

„Wir haben nach dem 2:0 mit dem Feuer gespielt. Wenn wir so spielen, steigen wir natürlich nicht auf. Das muss uns für die letzten beiden Spiele bewusst sein“, befand Bremens Abwehrspieler Marco Friedl vor den Partien beim FC Erzgebirge Aue und gegen Jahn Regensburg. „Und trotzdem geht der Blick nach vorne. Wir werden die Dinge aufarbeiten, wir haben auch in der Vergangenheit schon auf Nackenschläge die richtigen Antworten gefunden und jetzt müssen wir wieder eine Antwort finden“, sagte Trainer Werner.

Matchwinner Terodde

In Sandhausen brach nach Simon Teroddes Siegtreffer in der Nachspielzeit ein orkanartiger Schalker Jubel aus. „Das ist unglaublich, was hier abgegangen ist. Die Fans haben uns zum Sieg gepuscht“, krächzte der Schalker Torjäger in die Mikrofone. Der 34-Jährige wusste gar nicht, wohin mit den Emotionen. „Ich wäre am liebsten aus dem Stadion gelaufen“, sagte Terodde, der beide Treffer für die Schalker erzielte und mit seinem Team die Tabellenführung zurückerobern konnte.