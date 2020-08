Bundesliga : Schalke, Köln und Co.: Heißer Kampf um die Nummer eins

Düsseldorf Bei zahlreichen Bundesligisten ist der Kampf um die Nummer eins neu entfacht. Entweder, weil der bisherige Stammkeeper wechselte, oder ein neuer Torhüter dem Etablierten Dampf macht. So wie in Köln. Und vor allem auf Schalke, wo die Situation besondere Brisanz verspricht.

Bei etwa gleichstarken Keepern sind die Torwarttrainer oft ausschlaggebend für die Wahl des Chefs, der sich fragen muss: Wem vertraue ich am meisten? Wer passt am besten zu unserer Spielweise? Wer ist druckresistent? Die Deutsche Presse-Agentur beleuchtet einige Bundesliga-Schauplätze, an denen sich spannende, neue Konstellationen ergeben haben.

FC SCHALKE 04: Die Situation ist besonders brisant. Nach dem Wechsel von Talent Alexander Nübel, der nun bei Bayerns Nationalkeeper Manuel Neuer in die Lehre geht, und dem am Geld gescheiterten Transfer des Ex-Freiburgers Alexander Schwolow, heißt das Duell: Ralf Fährmann gegen Markus Schubert. Der einstige Kapitän Fährmann wurde vor einem Jahr von Coach Wagner aussortiert und an Norwich City verliehen. Im März 2020 landet er bei Brann Bergen in Norwegen, wo die Saison im April anlaufen sollte. Dann kam Corona und der 31-Jährige durfte sich seitdem mit Schalker Erlaubnis im Revier fit halten. Fährmann fehlen nun anderthalb Jahre Spielpraxis. Der talentierte Schubert hatte nach mehrfachem Hin und Her in der Vorsaison durch einige Patzer seinen Platz an den abwanderungswilligen Nübel schließlich wieder verloren.