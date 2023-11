2. Liga Schalke-Sportdirektor beschäftigt sich nicht mit Abstieg

Der frühere Chefscout ergänzte: „Unser Cheftrainer lebt es uns jeden Tag vor, genauso müssen die Spieler die geforderte Siegermentalität in jeder Minute verkörpern - sonst ist für denjenigen kein Platz auf Schalke. Das bedeutet auch, dass wir an unsere Fähigkeiten glauben, dann werden wir Schritte aus dem Tabellenkeller heraus machen.“ Nach 13 Spielen liegt der Erstliga-Absteiger in der 2. Fußball-Bundesliga auf dem drittletzten Tabellenplatz.