2. Liga : Schalke und HSV bleibt viel Arbeit - „Ist knochenhart“

Hamburg Für Schalke 04 und den HSV zeichnet sich ein harter Weg in der 2. Fußball-Bundesliga ab. Mit mageren vier Punkten aus drei Spielen sind beide Aufstiegskandidaten von den eigenen Ansprüchen weit entfernt. Allerdings stecken beide Vereine auch mitten im Umbruch.

Was haben Schalke 04 und der Hamburger SV gemeinsam? Die vermeintlichen Schwergewichte der 2. Fußball-Bundesliga haben schon in der Startphase der neuen Saison aufgezeigt bekommen, dass ihnen im Unterhaus nichts geschenkt wird.

Im Gegenteil: Magere vier Punkte aus den ersten drei Spielen machen deutlich, dass die als Saisonziel ausgegebene Rückkehr in die 1. Liga kein Selbstläufer wird. Der HSV ist das beste Beispiel: Der einstige Erstliga-Dino ist nach dem ersten Abstieg der Clubhistorie schon dreimal gescheitert.

„Diese Liga ist knochenhart“, stellte Schalkes Trainer Dimitrios Grammozis nach dem mauen 1:1 gegen Erzgebirge Aue ernüchtert fest. Nach 30 Jahren Bundesliga, Champions League und Triumphen in UEFA-Cup und DFB-Pokal tut sich „Königsblau“ in der Zweitklassigkeit schwer. „Wir werden nicht sagen: Wir kommen aus der Bundesliga und hopsen jetzt mal ein bisschen durch die Liga“, erklärte Grammozis. „Kein Team wird uns etwas schenken.“

Kein Wunder, denn S04 steckt mitten in einem radikalen Umbruch. Sportvorstand Peter Knäbel holte 13 neue Profis, gegen Aue standen acht Zugänge in der Startelf. Wie schon zum Auftakt gegen den HSV (1:3) startete Schalker vielversprechend, doch nach Dominick Drexlers Führung (32.) und „guten 60 Minuten“ (Grammozis) riss der Faden. Aue wurde mutiger und durch Sascha Härtels Tor (86.) belohnt. „Wir sind verdient bestraft worden. Wir hatten das Spiel in der Hand und haben es aus der Hand gegeben“, sagte Torwart Ralf Fährmann selbstkritisch.