WM-Qualifikation Playoffs : Schalker Churlinov: WM-Ticket bleibt fürs „ganze Leben“

Berlin Der nordmazedonische Nationalspieler Darko Churlinov hofft nach dem Coup gegen Italien auf die nächste Fußball-Sternstunde des kleinen Landes.

„Hoffentlich ist es wieder so ein Tag, an dem man sagen kann, da haben wir Geschichte geschrieben“, sagte der 21 Jahre alte Profi, der aktuell vom VfB Stuttgart an den FC Schalke 04 ausgeliehen ist im ZDF. Ein Sieg im Playoff-Finale am 29. März in Portugal und die damit verbundene erstmalige Qualifikation für die Weltmeisterschaft wären „ein Moment, der das ganze Leben bleibt“.