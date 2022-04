Spitzen-Referee : Schiedsrichter Felix Brych verteidigt Video-Referee

Berlin Deutschlands Spitzen-Referee Felix Brych hat den Einsatz des Video-Schiedsrichters in der Fußball-Bundesliga vehement verteidigt.

Ende der kommenden Spielzeit will der Münchner auch seine Bundesliga-Laufbahn beenden, ganz sicher ist er sich aber offenbar noch nicht. „Es sieht derzeit so aus, wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich bin fit, und es macht mir Spaß. Ich möchte so lange pfeifen, wie es geht“, sagte Brych. „Schauen wir mal, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. So weit denke ich allerdings nicht.“