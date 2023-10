Nahost-Konflikt Schmaler Grat: Nahost-Konflikt bewegt auch den Profifußball

In vielen Fällen sorgt die Verwendung der Parole „Free Palestine“ für Diskussionen - auch, weil sie wohl unterschiedliche Interpretationen zulässt. „Das Problem ist, dass diese Spieler, die Millionen verdienen, den Sinn von "Free Palestine" nicht verstehen“, sagte Alon Meyer, der Präsident des deutsch-jüdischen Sportverbands Makkabi, bei Sky. „Die Solidarität mit den Menschen in Palästina, die sie vielleicht mit so einem Post bekunden möchten, ist vollkommen in Ordnung“, so Meyer. „Free Palestine“ bedeute jedoch „ein freies Palästina vom Fluss bis zum Meer gegen das Existenzrecht Israels und das geht nun mal nicht“.