Viertelfinale verpasst : Schweden-Star Forsberg nach EM-Aus: „Eine unglaublich Leere“

Glasgow Emil Forsberg von RB Leipzig ist nach dem Achtelfinal-Aus mit Schweden bei der Fußball-EM trotz seines persönlich starken Turniers niedergeschlagen.

„Dieses Tor in der letzten Minute ist mit das Schwierigste, was ich in meiner Karriere durchgemacht habe“, sagte der Offensivspieler nach dem 1:2 nach Verlängerung gegen die Ukraine: „Da ist eine unglaublich Leere. Alle Schweden empfinden es als harten Schlag vor die Brust. Wir hatten so viel Spaß und wollten diese Reise fortsetzen.“