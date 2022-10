Fußball-Weltmeisterschaft : Schweinsteiger: DFB-Team in Katar eher „Überraschungsteam“

Berlin Rio-Weltmeister Bastian Schweinsteiger zählt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der WM 2022 in Katar nicht zu den Topfavoriten.

Der 38-Jährige sieht aber durchaus Parallelen zu jener DFB-Auswahl, mit der er vor acht Jahren in Brasilien den Titel geholt hatte. „Es erwartet niemand, dass wir Weltmeister werden, zumindest ist die Erwartungshaltung niedriger als in den vergangenen Jahren“, sagte der ARD-Experte im Gespräch der Deutschen Presse-Agentur. „Ich glaube schon, dass wir eine gute Qualität in der Mannschaft haben - und vielleicht tut es uns ganz gut, als Überraschungsteam in das Turnier zu kommen.“