später lesen EM-Qualifikation Schweiz startet mit Sieg in Georgien Teilen

Twittern

Teilen



Die Schweizer Fußballer sind mit einem Sieg in die EM-Qualifikation gestartet. In Tiflis kam das Team vom kroatischen Trainer Vladimir Petkovic am Samstag vor 54.000 Zuschauern zu einem jederzeit ungefährdeten 2:0 (0:0). dpa