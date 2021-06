Fußball-EM : Schweiz verspielt möglichen Sieg gegen Wales

Baku Das hatte sich die Schweiz anders vorgestellt. Gegen Wales reicht es im ersten EM-Gruppenspiel nur zu einem Remis. Nun wartet der überzeugende EM-Auftaktsieger Italien auf die Eidgenossen.

Das 1:1 (1:0) in Baku fühlte sich für die Eidgenossen wie eine Niederlage an. Trotz deutlicher Überlegenheit und klarer Chancenvorteile verspielte das Team von Trainer Vladimir Petkovic im Duell mit dem Halbfinalisten von 2016 einen Topstart in die Fußball-Europameisterschaft und steht im zweiten Gruppenspiel gegen Auftaktsieger Italien am kommenden Mittwoch bereits unter Druck. „Wir probieren, uns so schnell wie möglich zu erholen und konzentrieren uns auf das nächste Spiel“, sagte Petkovic.