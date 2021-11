WM-Qualifikation : Serbien schockt Portugal - Spanien bei der WM dabei

Sevilla/Lissabon Spanien und Serbien haben sich für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar qualifiziert. Spanien mühte sich zu einem 1:0 (0:0) gegen Verfolger Schweden, der in die Playoffs einzieht.

Portugal ging durch den ehemaligen Münchner Renato Sanches früh in Führung (2.). Die Serben machten Druck und kamen durch Dusan Tadic zum verdienten Ausgleich (33.). In der Nachspielzeit sorgte Aleksandar Mitrović für serbische Jubelstürme. Irland sicherte sich mit einem 3:0 (0:0) in Luxemburg den dritten Rang in der Gruppe A.