Europa League Sieg in Istanbul: Eintracht bereit für den FC Bayern

Omar Marmoush (19.) per Foulelfmeter, Junior Dina Ebimbe (22.) und Ansgar Knauff (82.) erzielten die Tore für die Hessen, die mit einem 3:3 gegen Viktoria Pilsen in den reformierten Wettbewerb gestartet waren. Für Besiktas traf Arthur Masuaku (90.+3) in der Nachspielzeit. Nächster Gegner des Europa-League-Gewinners von 2022, der am Sonntag den Rekordmeister aus München zum Bundesliga-Topspiel empfängt, ist am 24. Oktober der lettische Meister FK RFS aus Riga.