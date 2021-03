Aus beim Pay-TV-Sender : Sky setzt Kommentator Dahlmann nicht mehr ein

Berlin Fußball-Kommentator Jörg Dahlmann wird keine Fußball-Spiele mehr für Sky kommentieren. Das bestätigte ein Sprecher des Pay-TV-Senders der Deutschen Presse-Agentur.

Dahlmann hatte zuletzt häufiger mit umstrittenen Kommentaren für Aufsehen gesorgt. So hatte er Japan als „Land der Sushis“ bezeichnet. Der 62-Jährige äußerte sich bei Instagram. Er fühle sich durch die sofortige Trennung in eine rassistische Ecke gedrängt. „Ich wehre mich aber mit Händen und Füßen gegen diese absurden Vorwürfe“, betonte Dahlmann. „Ich hasse Rassismus! Weltoffenheit und Diversität sind mir wichtige Anliegen. Die Trennung aus diesem Grund ist aus meiner Sicht nicht okay und nicht fair“, schrieb er.